Гамбург, Германия, 9 апреля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Пожар на складах в Гамбурге привел к появлению токсичного облака дыма, из-за которого полиция начала эвакуацию жителей, пишет Reuters.

Гамбург

«Около 140 человек были эвакуированы», — рассказали в гамбургской полиции.

Уточняется, что пока невозможно сказать, насколько опасна ситуация. Пожар и задымление полиция отнесла к категории «крайне опасно». Местным жителям рекомендовали закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционирование воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар, вспыхнувший в Гамбурге в ночь на 9 апреля, привёл к образованию облака токсичного дыма над городом. В районе Ротенбургсорт с раннего утра горят два склада. В городе временно ограничили движение транспорта, а жителям порекомендовали оставаться дома.