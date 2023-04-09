Дамаск, 9 апреля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Переговоры министров глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии перенесли на следующий месяц. Об этом 9 апреля сообщил газете Al Watan российский посол в Дамаске Александр Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Встреча была запланирована на 10 апреля, но её решили провести в начале мая. Дипломат подчеркнул, что Москва будет добиваться, чтобы четырёхсторонняя встреча прошла. Он также полагает, что одного раунда переговоров будет недостаточно.

«Между заинтересованными сторонами продолжаются контакты и консультации для достижения положительных результатов по данному вопросу», — сказал Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля заместители глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии встретились в Москве, чтобы проработать цели переговоров на уровне министров для урегулирования ситуации в Сирии.