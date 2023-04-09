Посол РФ в Дамаске сообщил о встрече глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии
Посол РФ в Дамаске Ефимов сообщил о встрече глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии в мае
Дамаск, 9 апреля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Переговоры министров глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии перенесли на следующий месяц. Об этом 9 апреля сообщил газете Al Watan российский посол в Дамаске Александр Ефимов.
Встреча была запланирована на 10 апреля, но её решили провести в начале мая. Дипломат подчеркнул, что Москва будет добиваться, чтобы четырёхсторонняя встреча прошла. Он также полагает, что одного раунда переговоров будет недостаточно.
«Между заинтересованными сторонами продолжаются контакты и консультации для достижения положительных результатов по данному вопросу», — сказал Ефимов.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля заместители глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии встретились в Москве, чтобы проработать цели переговоров на уровне министров для урегулирования ситуации в Сирии.