Вашингтон, 9 апреля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В рамках поддержки киевского режима Америка отправила танки, созданные «для Третьей мировой войны с Россией». Об этом заявила обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«К концу 1950-х годов начали распространяться слухи о том, что Советский Союз разрабатывает усовершенствованный танк, способный нести высокоскоростную нарезную пушку. Чтобы не отставать от новых средних танков противника Т-54/Т-55, США начали работу над собственным прототипом XM60», — рассказала Карлин.

Танки M60, имеющие больший опыт использования, чем пришедшие им на смену Abrams, вошли в мартовский пакет помощи Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, министерство обороны США намерено передать Украине 31 танк Abrams, поставка должна произойти до конца года. Кроме того, 5 апреля Пентагон опубликовал список вооружений, которые будут переданы ВСУ в рамках очередного пакета военной помощи. Их стоимость оценивается в 2,6 миллиарда долларов. В перечень не были включены бронетехника, авиатехника и артиллерия.