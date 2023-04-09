Москва, 9 апреля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Роспотребнадзор предупредил россиян о возможности отравления и других последствий в случае неправильного приготовления суши и роллов, а также использования для этого некачественной продукции. Об этом ведомство 9 апреля сообщило в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

Отмечается, что в указанных блюдах большое количество микроэлементов и витаминов, в первую очередь кальций, магний, калий, фосфор и йод, а также витамины группы А, В, К, С.

«Однако напоминаем, что при нарушении технологии приготовления суши и роллов и использовании некачественных или испорченных продуктов возникают риски отравления и глистных инвазий», — говорится в сообщении.

Кроме того, подчёркивается, что при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет, гастрит, холецистит и панкреатит, а также при патологиях органов желудочно-кишечного тракта и патологиях острых инфекционных заболеваний потребление суши и роллов следует ограничить.

Как передавало ИА REGNUM, 6 апреля Росконгресс сообщил, что ежемесячные траты жителей России на покупку продовольственных товаров находятся в диапазоне от шести до 30 тысяч рублей. При этом самым популярным местом для покупки продуктов являются небольшие супермаркеты.