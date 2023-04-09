Москва, 9 апреля, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Украинского президента Владимира Зеленского хотят наградить премией во время его планируемого визита в Германию за исполнение программы нацистов, которую они не смогли выполнить 80 лет назад. Об этом 9 апреля заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«К своим потянулся. Будут очередные фотографии века: немцы награждают не (о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего «дранга» — освобождению «жизненного пространства» на Востоке», — написала Захарова.

Она отметила, что ранее этим планам помешали советские солдаты, теперь задачи были скорректированы: вместо Европы без евреев («Judenfrei»), планируется освободить её от русских («Russenfrei»). Захарова подчеркнула, что в понятие «русские» на Западе включили все народы России. По её мнению, Зеленского хвалят и награждают на Западе именно за содействие уничтожению российских народов.

О планах Зеленского в мае посетить Германию ранее написала немецкая газета Bild am Sonntag. По данным издания, предполагается, что на ежегодной церемонии в городе Ахене, в Коронационном зале ратуши, украинскому президенту вручат символическую премию имени Карла Великого и соответствующую медаль, которую присуждают за вклад за объединение Европы.