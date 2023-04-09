Киев, 9 апреля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. В ТОП-10 самых криминальных городов в Восточной Европе вошли четыре города Украины. Об этом 9 апреля сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Согласно рейтингу сервиса Numbeo, составленному по данным интернет-опроса, Одесса заняла второе место, Днепр третье, Харьков пятое, Киев находится на девятом месте.

В десятку вошли и два российских города. Так, Новосибирск занял седьмую строчку, следом за ним идёт Екатеринбург.

Самым криминальным городом Восточной Европы пользователи признали Минск, Кишинёв замкнул первую десятку.

Сервис Numbeo составил и мировой рейтинг. В нём среди опасных городов лидирует Брэдфорд. Катания заняла второе место, замкнул тройку Марсель.

Ранее ИА REGNUM публиковало рейтинг городов России с самыми большими вредными выбросами в атмосферу за 2022 год. Норильск, Череповец и Новокузнецк возглавили рейтинг городов-загрязнителей. Так, согласно докладу, в Норильске — 1,8 миллиона тонн (10,5% выбросов в стране), Череповец — 270 тысяч тонн, Новокузнецк — 263 тысячи тонн. Далее в списке идут Липецк, поселок Рефтинский (Свердловская область), Междуреченск (Кемеровская область), Магнитогорск, Воркута, Иркутск и Уфа.