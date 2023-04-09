Москва, 9 апреля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Минске сочли приемлемыми условия Москвы по автомобильным каботажным перевозкам, заявил 9 апреля посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«В принципе, они (предложенные Россией условия. — Прим. ред.) на данном этапе признаны приемлемыми», — сказал Крутой и добавил, что эксперты в течение полугода сверяли позиции сторон.

Проблема возникла из-за различия налоговых систем России и Белоруссии, а также систем использования финансовых инструментов, в первую очередь банковских кредитов и лизинговых программ на покупку техники.

По словам дипломата, в рамках Союзного государства уже не стоит «ломать копья» по вопросу автомобильных каботажных перевозок. Напомнив о принятом в конце прошлого года в России закона, разрешающего с 2025 г. такие перевозки, Крутой привёл пример возможности каботажа.

Например, отмечает дипломат, грузовик из Белоруссии везёт груз на Дальний Восток. По дороге обратно в Белоруссию в течение семи дней «он может совершить уже каботажную перевозку грузов внутри России между тремя городами».

Каботажные автомобильные перевозки производятся грузовым транспортом внутри территории какой-либо страны иностранным перевозчиком. При этом место погрузки и выгрузки находится на территории этой страны.

В России 29 декабря прошлого года был принят закон, разрешающий зарегистрированным в государствах — членах ЕАЭС перевозчикам с 1 марта 2025 года выполнять на территории России каботажные автомобильные перевозки.

В июле 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, легализующий с 2025 года каботажные перевозки трём странам — Белоруссии, Киргизии и Армении.