Москва, 9 апреля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» подтвердил, что на этой неделе Владимир Путин приглашал главу Белоруссии Александра Лукашенко в свою квартиру в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Приглашал… И в этот раз, насколько мне известно, приглашал. Не знаю только, можно об этом говорить или нет, но уже сказал», — отметил Песков. Соответствующий отрезок из интервью в своём Telegram-канале 9 апреля опубликовал журналист Павел Зарубин.

Ранее Владимир Путин рассказывал о своей квартире в Кремле, куда приглашал председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в ходе его визита в Россию.

Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 апреля провели в Кремле заседание Высшего госсовета Союзного государства. На нём обсуждали двустороннее сотрудничество России и Белоруссии и вопросы безопасности Союзного государства.