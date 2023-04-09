Москва, 9 апреля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Решение ряда стран ОПЕК+ о снижении с начала мая нефтедобычи является сигналом о том, что часть арабского мира объединяется с Россией против диктата США. Такое мнение 9 апреля высказал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ОПЕК

«Решение, принятое Саудовской Аравией и еще 6-ю странами ОПЕК+ (ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир, Оман и Казахстан), являющимися крупнейшими производителями нефти, снизить добычу с начала мая — ясный сигнал того, что эта часть арабского мира объединяется с Россией против диктата США», — написал он.

По его мнению, Вашингтон надеялся на снижение цен на нефть, чтобы в том числе подорвать бюджетные доходы России, однако в итоге получил противоположный результат, так как решение ряда стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу «неизбежно приведет к росту цен и не позволит США добиться поставленных задач».

Также сенатор указал на то, что, по оценкам западных экспертов, в результате такого решения цены на нефть вырастут до более чем 100 долларов за баррель.

«Как отмечают обозреватели, «это неожиданное решение ещё более укрепляет энергетический альянс между Саудовской Аравией и Россией» и посылает ясный сигнал Вашингтону: «саудовцы больше не боятся Соединённых Штатов», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 апреля эксперт Сергей Суверов заявил, что курс рубля стабилизируется на фоне планов стран ОПЕК+ сократить объёмы нефтедобычи. По его оценкам, стоимость нефти марки Brent может подняться до 90–100 долларов за баррель, если на Западе не произойдёт рецессия.