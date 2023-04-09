Киев, 9 апреля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. После сокращения комендантского часа, ночные клубы в Киеве вновь стали проводить вечеринки. Об этом 9 апреля сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«После сокращения комендантского часа в Киеве до 00:00–05:00 (по местному времени) активизировались вечеринки в клубах», — сказано в публикации.

Сообщается, что у заведений собираются большие очереди, внутри многолюдно. При этом, как сообщил охранник одного из клубов, заведение работает до 23:00 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта власти Киева приняли решение о сокращении времени комендантского часа. С 26 марта комендантский час действует с 00:00 до 05:00 по местному времени. Ранее комендантский час действовал с 23:00 до 05:00. В указанное время жителям города запрещается передвигаться по улицам или находиться в общественных местах.