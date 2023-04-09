Санкт-Петербург, 9 апреля, 2023, 12:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге погибла известная актриса дубляжа Елена Шульман. Об этом 9 апреля в соцсетях сообщили её коллеги.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным, Елену сбил автобус прямо на остановке. У всех в голове не укладывается, что это произошло», ― сообщила студия озвучивания Red Head Sound в соцсети «ВКонтакте».

10 апреля Елене Шульман должно было исполниться 54 года.

В студии озвучивания Red Head Sound напомнили, что за свою карьеру Елена Шульман озвучила 656 картин, сыграла в 56 фильмах и выступила в качестве режиссёра дубляжа в 46 проектах.

Её голосом говорили и будут продолжать говорить Кузя и Баба Капа из «Лунтика», Дружок из мультфильма «Барбоскины», Мэри Джейн («Человек-паук 2002»), Настасья («Три Богатыря»), Мэри Ватсон («Шерлок»). Также она озвучила Карен Уиллер в сериале «Очень странные дела», Рио Моралеса из «Человека-паука: Через вселенные», Мэй Паркер («Новый Человек-паук»), Рамонду в «Чёрной Пантере», Сьюзан («Гравити Фолз»), рыбку Дори в мультфильме «В поисках Немо» и многих других.

«Огромная и невосполнимая потеря для всей индустрии. Пусть земля вам будет пухом! Мы вас никогда не забудем», ― говорится в сообщении студии озвучивания.

Обстоятельства гибели актрисы уточняются. Официальной информации от МВД пока не поступало.