Симферополь, 9 апреля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Жители Республики Крым благодарны войскам противовоздушной обороны за контроль воздушного пространства над полуостровом. Об этом 9 апреля написал глава региона Сергей Аксёнов в Telegram-канале.

ИА REGNUM С-400

Как он отметил, у России мощная и современная система противовоздушной обороны, а зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», являющийся гордостью отечественной военной промышленности, признан лучшим в мире по скорости и дальности поражения целей.

«Силы ПВО вносят неоценимый вклад в достижение целей специальной военной операции, прикрывают наши войска и важные объекты от атак с воздуха. Крымчане благодарны воинам ПВО, которые обеспечивают контроль воздушного пространства над нашим полуостровом, проявляют высокий профессионализм, мужество и бдительность», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Минобороны заявили, что в новых регионах сформировали соединения ПВО для прикрытия важных объектов зоны спецоперации. Главная задача этих подразделений — прикрывать от воздушного нападения противника объекты высшего звена государственного и военного управления, а также промышленности и энергетики, группировок войск и транспортных коммуникаций.