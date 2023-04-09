Москва, 9 апреля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Девяностолетний певец Бедрос Киркоров решил развестись со своей второй супругой Людмилой Смирновой. Об этом сообщает НТВ.

Артем Геодакян/ТАСС Певец Бедрос Киркоров

Причиной расставания после 26 лет совместной жизни стала новая возлюбленная исполнителя. Сын артиста Филипп Киркоров подтвердил эту информацию, добавив, что у них в семье не принято лезть в личную жизнь, но он очень рад, что отец в преклонном возрасте встретил любовь и рядом с ним будет человек, который о нём позаботится.

«Пусть разводится, если хочет. Это его жизнь, его право», ― сказал Киркоров-младший.

Имя избранницы своего отца Филипп Киркоров не раскрывает, но сказал, что она красивая женщина.

Певец также добавил, что Бедрос Киркоров практически в 91 год живёт полноценной жизнью, ни в чём себе не отказывает.

«Так, периодически сердечко пошаливает. Дай бог всем дожить до 91 года в здравом уме и памяти», — отметил артист.

Бедрос Киркоров прожил со второй женой Людмилой Смирновой, которая моложе его на 18 лет, 26 лет. Они даже венчались в кафедральном Софийском соборе Новгородского кремля. Именно она помогла певцу залечить сердечные раны после смерти его первой жены Виктории, которую он боготворил. Более 20 лет назад у супругов родилась дочь Ксения, которая прожила всего семь дней. Она родилась недоношенной и не смогла выжить.

В последние годы супруги жили на два города: Бедрос Киркоров — в Москве, куда он переехал сразу после того, как у его сына Филиппа Киркорова родились дети, а Людмила жила у себя на родине — в Великом Новгороде.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале народный артист России Бедрос Киркоров попал в больницу в Москве из-за обострения бронхита.