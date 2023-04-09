Отец Киркорова решил развестись с супругой в 90 лет из-за другой женщины
Москва, 9 апреля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Девяностолетний певец Бедрос Киркоров решил развестись со своей второй супругой Людмилой Смирновой. Об этом сообщает НТВ.
Причиной расставания после 26 лет совместной жизни стала новая возлюбленная исполнителя. Сын артиста Филипп Киркоров подтвердил эту информацию, добавив, что у них в семье не принято лезть в личную жизнь, но он очень рад, что отец в преклонном возрасте встретил любовь и рядом с ним будет человек, который о нём позаботится.
«Пусть разводится, если хочет. Это его жизнь, его право», ― сказал Киркоров-младший.
Имя избранницы своего отца Филипп Киркоров не раскрывает, но сказал, что она красивая женщина.
Певец также добавил, что Бедрос Киркоров практически в 91 год живёт полноценной жизнью, ни в чём себе не отказывает.
«Так, периодически сердечко пошаливает. Дай бог всем дожить до 91 года в здравом уме и памяти», — отметил артист.
Бедрос Киркоров прожил со второй женой Людмилой Смирновой, которая моложе его на 18 лет, 26 лет. Они даже венчались в кафедральном Софийском соборе Новгородского кремля. Именно она помогла певцу залечить сердечные раны после смерти его первой жены Виктории, которую он боготворил. Более 20 лет назад у супругов родилась дочь Ксения, которая прожила всего семь дней. Она родилась недоношенной и не смогла выжить.
В последние годы супруги жили на два города: Бедрос Киркоров — в Москве, куда он переехал сразу после того, как у его сына Филиппа Киркорова родились дети, а Людмила жила у себя на родине — в Великом Новгороде.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале народный артист России Бедрос Киркоров попал в больницу в Москве из-за обострения бронхита.