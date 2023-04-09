Вашингтон, 9 апреля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Американская газета The Washington Post сообщила, что утечка секретных документов из базы данных Пентагона вызвала панику в руководстве министерства обороны США. Об этом говорится в материалах газеты, опубликованных в воскресенье, 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По данным газеты, в пятницу ведомство ограничило объемы и процессы передачи разведданных союзным странам. Собеседники издания назвали подобное решение «необычайно строгим» и заявили, что это свидетельствует о высоком уровне обеспокоенности в руководстве Минобороны США.

Отмечается, что, несмотря на новые ограничения, запрашиваемые у разведки США документы беспрепятственно могут получить другие члены альянса «Пяти глаз», в который также входят Канада, Австралия, Великобритания и Новая Зеландия.

The Washington Post подчёркивает, что на данный момент остаётся неясен полный объем утечки секретных данных, так как, предположительно, в Сеть была слита лишь первая часть документов.

Ранее The New York Times сообщало, что утечка секретных документов Пентагона, среди которых в том числе содержатся данные о положении ВСУ, может привести к проблемам в отношениях США с их европейскими союзниками и в вопросе передачи разведданных.