Москва, 9 апреля, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Больше полутриллиона рублей доначислила Федеральная налоговая служба в 2022 году российским предпринимателям, компаниям и физическим лицам, передаёт 9 апреля РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уточняется, что объём доначислений достиг рекордных 685,7 миллиарда рублей. Количество выездных налоговых проверок в прошлом году выросло на 25% и превысило десять тысяч. Это не очень сильный рост, отметило издание.

Предыдущий пик доначислений пришелся на 2016 год, когда сумма превысила 300 миллиардов рублей. Минимальное значение отмечено в 2020 году — 197 миллиардов рублей.

Доначисление — это увеличение суммы налога с уплатой недоимки, пени и штрафа. Доначислить налоги и взносы ФНС может только по итогам камеральной или выездной проверки. Доначисления могут произойти, если предприниматель вовремя не сдал документы в налоговую.

По данным Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, сейчас по уплате налогов становится всё менее выгодно находиться в «серой» зоне.