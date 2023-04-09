Прага, 9 апреля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Полиция Чехии с начала российской спецоперации на Украине возбудила 95 уголовных дел против жителей республики за действия, которые могут трактоваться как поддержка российской армии. Об этом 9 апреля сообщил портал irozhlas. cz.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«С начала вторжения (так на Западе называют спецоперацию ВС РФ на Украине. — Прим. ред.) мы возбудили 95 уголовных дел. В этих случаях мы действительно знаем, что было совершено уголовное преступление», — процитировало издание пресс-секретаря чешской полиции Ондрея Моравчика.

Уточняется, что в 67 случаях из этого числа в отношении обвиняемых выдвигали обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля чешский экономист и бизнесмен Петр Крогман заявил, что Украина может потерять восточную территорию страны. Это, по его мнению, может произойти в случае, если команда главы государства Владимира Зеленского не изменит социальную политику.