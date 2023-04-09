Белгород, 9 апреля, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка в Белгородской области, сообщает 9 апреля в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрела никто не пострадал. Снарядами ВСУ повреждено четыре частных дома, выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Вячеслав Гладков заявил 8 апреля, что под обстрел ВСУ попало белгородское село Архангельское Шебекинского городского округа. В результате прилёта 12 артиллерийских снарядов погибли десять коров.