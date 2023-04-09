Москва, 9 апреля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. В Москве завели уголовное дело по факту незаконной продажи четырехкомнатной квартиры, принадлежащей уехавшей из России дочери известных украинских деятелей культуры Маргариты Криницыной и Евгения Оноприенко. Ущерб от продажи квартиры Жанны Криницыной оценивают в 29 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Кадр из к/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» реж. Вячеслав Криштофович. 1986г. СССР Маргарита Криницына

В полицию обратилась дочь Жанны Криницыной, которая проживает в Испании. Женщина рассказала, что, пока её матери не было в России, кто-то продал квартиру Жанны, расположенную в жилом комплексе «Дубровка» в Новой Москве. В договоре купли-продажи кто-то подделал подпись владелицы и указал неверные паспортные данные. Но это не помешало оформить сделку. Таким образом мошенники нанесли женщине многомиллионный ущерб.

«Поступило заявление от дочери 75-летней собственницы квартиры, расположенной в ЖК «Дубровка», о том, что неизвестные, подделав подпись и указав ее недостоверные паспортные данные, составили фиктивный договор купли-продажи квартиры общей площадью 155 кв. метров, чем причинили ущерб в размере 28 840 773 рублей», — рассказал собеседник агентства.

dubrovka.info Сайт ЖК «Дубровка»

Произошло это ещё в середине июня 2022 года, но дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) завели только 6 марта. Сейчас полиция проводит расследование. Жанна Криницына — старшая дочь народной артистки Украины Маргариты Криницыной и известного кинодраматурга Евгения Оноприенко, который был одним из авторов сценария кинокартины «В бой идут одни старики».

Маргарита Криницына снялась более чем в 70 фильмах, в том числе «За двумя зайцами», «Свадьба в Малиновке», «Одинокая женщина желает познакомиться». Актриса ушла из жизни в 2005 году, её героине Проне Прокоповне из фильма «За двумя зайцами» установлен памятник в Киеве.

Евгений Оноприенко — советский и украинский киносценарист, кинодраматург и заслуженный деятель искусств УССР. Он был главным редактором Молдавской киностудии «Кинохроника», «Молдова-фильм», а так же редактором и сценаристом Киевской киностудии имени А. П. Довженко.

(сс) Евгений Оноприенко

Младшая дочь Маргариты Криницыной и Евгения Оноприенко — Алла Криницына пошла по стопам родителей, она кинорежиссёр и сценарист. На её счету более 20 работ в качестве сценариста, несколько ролей в качестве актрисы и одна режиссёрская работа. В 2007 году она выпустила художественный фильм о Великой Отечественной войне «Родина или смерть».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мошенники пытались приватизировать квартиру в Тверском районе Москвы, в которой три года лежал труп хозяина. Тело обнаружили в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью. Оперативники подозревают, что мужчина был убит из корыстных побуждений.