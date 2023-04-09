Москва, 9 апреля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но истерично реагирует на планы России создать хранилища для такого оружия в Белоруссии. Об этом 9 апреля журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это сейчас очень важная тема. Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада», — сказал Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что Запад демонстрирует несдержанную реакцию на планы России построить хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии. При этом они не склонны вспоминать тему американского ядерного оружия, которое базируется в Европе, вокруг России, отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин в конце марта заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Глава Российского государства пояснил, что Москва передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный боезаряд. По словам Путина, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

Расчёты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Вооружённых сил Белоруссии отправились в Россию 4 апреля для обучения применению тактического ядерного оружия (ТЯО). Отмечается, что белорусские военнослужащие на одном из российских полигонов пройдут полный цикл обучения. Основной их задачей будет совершенствование практической подготовки.

В МИД 27 марта отметили, что неадекватная реакция некоторых стран Запада на решения относительно развития взаимодействия России с Белоруссией в ядерной сфере не может не вызывать недоумения.