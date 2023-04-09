Москва, 9 апреля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Боец ММА из Новой Зеландии Исраэль Адесанья отправил в нокаут бразильского спортсмена Алекса Перейру в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 287.

(сс) NeONBRAND Боксерские перчатки

Бой состоялся в Майами на Miami-Dade Arena в ночь с 8 на 9 апреля.

При этом Адесанья и Перейра уже встречались на ринге и боролись по правилам кикбоксинга. Победу дважды одерживал Перейра. На его счету сейчас два проигрыша в девяти боях. Победа для новозеландского бойца стала 24-й по счёту. Всего он одержал победу в 26 поединках в профессиональных ММА.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков, являющийся чемпионом организации Bellator в полутяжёлом весе, отказался от заключения контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Решение спортсмен объяснил тем, что в UFC ему сделали предложение, которое оказалось менее выгодным, чем в Bellator.