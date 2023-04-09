Владивосток, 9 апреля, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Проверки пройдут в двух школах Владивостока после того, как 11-летний ученик одной из них был избит. Об этом 9 апреля рассказала уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова.

Эрик Романенко/ТАСС Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова

Как отметила Романова, слова которой приводит РИА Новости, информация о происшествии стала известна только в воскресенье и в данный момент ведётся установление всех обстоятельств инцидента.

«Мы проверим, какие ребята били 11-летнего мальчика, были ли еще эпизоды драк с их участием. Также проверим, как в школах №64 и №66 работают с темой буллинга и профилактики травли», — сказала она.

Уполномоченный по правам ребенка в Приморье уточнила, что проверку проведут в двух школах, так как избитый мальчик обучается в школе №64, а инициаторы его избиения — в школе №69, которая располагается по соседству.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в одной из школ в Иглинском районе Башкирии ученица седьмого класса нанесла холодным оружием телесные повреждения двум одноклассницам. Следователи начали проверку по этому факту.