Москва, 9 апреля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. В России по указанию заместителя министра обороны Юнус-бека Евкурова созданы специальные противотанковые группы, которые будут бороться с танками, поставленными на Украину странами Запада. Об этом 9 апреля в эфире «Военной приёмки» сообщил начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Работа эта организована, исходя из указаний заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп», ― указал он.

Арифулин добавил, что для выполнения этой задачи Главным управлением боевой подготовки разработаны методические рекомендации для обучения военных специалистов и методика их выполнения. В жизнь данные мероприятия претворяет центр боевой подготовки, уточнил он.

Начальник центра подчеркнул, что это большая государственная системная работа. По его словам, проект продвигается в соответствии с задачами, поставленными высшими руководителями.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Танк Leopard 2

Анна Рыжкова ИА REGNUM Танк M1 Abrams

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада в ближайшее время намерены поставить Украине около 300 танков Leopard, Abrams и Challenger. В частности, Испания объявила о намерении передать Киеву во второй половине апреля шесть танков Leopard.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор уверен, что западные танки Leopard и Abrams, передаваемые Киеву для наступления, будут сожжены противотанковыми ракетными комплексами , состоящими на вооружении российской армии.