Ялта, Крым, 9 апреля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Строительство нового гидротоннеля через Крымские горы для подачи воды в Ялту завершили на 80%. Об этом 9 апреля рассказал представитель подрядчика, замдиректора компании ООО «ПРиСС» Андрей Булыгин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ялта

«Тоннель пройден на 80%. На сегодня пройдено более 4,6 километра, осталось пройти около 1,1 километра до смычки. Весь проект представляет собой тоннель длиной 7,5 километра», — приводит его слова РИА Новости.

Булыгин уточнил, что также существует 1,5 километра уже изготовленного в 1980-е годы тоннеля, строительство которого было в тот период заморожено. Его отремонтировали.

Также представитель компании отметил, что, когда произвеута смычку, строители разберут щит, построят лоток для воды и установят сейсмические и прочие датчики на всей протяжённости тоннеля.

«Смычку ожидаем к концу августа», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля стало известно, что, несмотря на сухой и тёплый март, уровень запасов водохранилищ в Крыму вырос почти на восемь миллионов кубометров. К апрелю 2022 года объём воды составлял 195 миллионов кубометров.