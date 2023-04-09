Пекин, 9 апреля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Венесуэла получила приглашение от китайских властей принять участие в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом 9 апреля сообщило министерство иностранных дел Китая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Луна

Венесуэла станет первой страной, которая присоединится к российско-китайскому проекту, сообщил портал Xianwaiyin.

Исполнительный директор Боливарианского агентства по космической деятельности Марглад Бенкомо 30 марта посетила Национальную лабораторию по исследованию глубокого космоса (DSEL) в Китае, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и обмена. На встрече с Ву Яньхуа, бывшим заместителем директора Китайского национального космического управления (CNSA), а ныне исполнительным вице-председателем DSEL, они обменялись углубленными мнениями о международном сотрудничестве в области исследования дальнего космоса.

«Венесуэла готова как можно скорее подписать меморандум о взаимопонимании с Центральным комитетом, чтобы совместно содействовать строительству международной лунной исследовательской станции», ― заявила Бенкомо.

В МИД Китая добавили, что Венесуэла приветствует полученное от КНР приглашение участвовать в проекте МНЛС, сообщил ТАСС. В ведомстве также подчеркнули, что «возлагают большие надежды на результаты недавней встречи», которую провели представители Боливарианского агентства по космической деятельности и китайской Национальной лаборатории по исследованию глубокого космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года Россия и Китай договорились совместно изучать Луну. Представители двух стран подписали межправительственное соглашение по созданию научной лунной станции. Ранее Москва и Пекин подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.

Международную научную лунную станцию развернут в два этапа с 2025 по 2035 год, после введут в эксплуатацию. В состав станции войдёт ряд модулей, а также командный центр, спутник и модули для верификации технологий и наблюдения.