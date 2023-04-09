Киев, 9 апреля, 2023, 10:37 — ИА Регнум. В ряды Вооружённых сил Украины мобилизовано порядка одного миллиона человек. Об этом в воскресенье, 9 апреля, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, слова которого приводит издание The Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

По словам дипломата, украинские мобилизованные будут экипированы лучшим образом, а также станут «более гибкой боевой силой» в ходе планируемого наступления. Численность бригад, специально сформированных для участия в контрнаступлении, составляет порядка 40 тысяч человек.

Пристайко отметил, что политика украинской стороны с самого начала вооружённого конфликта предусматривала замалчивание потерь ВСУ. По его словам, после завершения войны соответствующие числа будут преданы огласке: «Я думаю, это будет ужасная цифра».

Ранее американский телеканал Fox News сообщал, что предстоящее контрнаступление Вооружённых сил Украины ознаменуется самой масштабной мобилизацией с начала вооружённого конфликта. Отмечалось, число призванных превысит количество привлеченных в рамках прошедшей осенней мобилизации более чем в два раза.