Москва, 9 апреля, 2023, 10:40 — ИА Регнум. В зоне спецоперации применяются радиолокационные станции различного диапазона. Начальник радиолокационной станции «Ниобий» Анатолий рассказал о задачах, которые выполняет эта РЛС, сообщило 9 апреля Минобороны РФ в своём Telegram-канале

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

По словам Анатолия, РЛС «Ниобий» — мобильная трёхкоординатная станция дежурного режима. Она используется для обнаружения аэродинамических целей и определения их государственной принадлежности.

«Наша задача — это обеспечение безопасности пролёта своей авиации и обеспечение пролёта своей беспилотной авиации. Задачи сложные по выполнению, но очень ответственные», — рассказал Анатолий.

По его словам, полученная с помощью РЛС информация передаётся на командные пункты, которые получают данные из разных источников от станций разного диапазона и принимают дальнейшие решения.

«Основные задачи ПВО — это не только поражение и уничтожение сил противника, но и снижение эффективности их ударов», — отметил военный. На командных пунктах собирается информация о возможном применении сил ВСУ, а затем доводится до соответствующих инстанций.

В Минобороны уточняют, что РЛС «Ниобий» сканирует небо в радиусе 50 км, одновременно ведя наблюдение за сотнями объектов, автоматически определяя их тип и государственную принадлежность.

Получив данные о потенциально опасных целях, на командном пункте принимают решение, какое подразделение ПВО будет их сопровождать, а затем уничтожит.

У РЛС «Ниобий» есть функция пеленгации источников радиопомех. Обработка полученных станцией данных осуществляется в автоматическом режиме с последующей выдачей готовой информации.

В Минобороны уточнили, что эта система способна выявить не только самолёты и вертолёты ВСУ, но и сложные для обнаружения БПЛА, изготовленные из композитных материалов.

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В Минобороны рассказали о формировании соединений ПВО в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Эти соединения предназначены для прикрытия важных объектов зоны специальной военной операции.