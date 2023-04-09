Москва, 9 апреля, 2023, 10:27 — ИА Регнум. В воскресенье, 9 апреля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода и без осадков. Температура воздуха в городе составит +14… +16 °C. Об этом 9 апреля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

По словам синоптика, которые приводит РИА Новости, 9 апреля погоду в Москве и Московской области будет определять область повышенного атмосферного давления. В результате этого в столичном регионе будет относительно солнечно и сухо, а также температура воздуха поднимется на 3–4 градуса выше климатической нормы.

«Погода ожидается облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в Москве — плюс 14–16, по области — плюс 12–17», — сказал он.

Тишковец уточнил, что ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 1–6 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в центральной части европейской территории России ожидается майская погода. Воздух в регионе прогреется +18 °C.