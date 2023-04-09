Киев, 9 апреля, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Золотовалютные резервы Украины составляют более чем 30 миллиардов долларов, сообщил 9 апреля советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме», — отметил Устенко.

По его словам, за последние десять лет резервы не превышали $30 миллиардов. Этих средств, как утверждает украинский советник, хватит для того, чтобы покрыть импорт более чем за пять месяцев.

Кроме того, потребность Украины во внешнем финансировании выросла, так как госбюджет на текущий год принят с рекордным дефицитом в размере 38 миллиардов долларов. Киевские власти намерены полностью покрыть дефицит за счёт международной помощи.

В начале марта в украинском Нацбанке заявили, что международные золотовалютные резервы Украины в феврале 2023 года снизились на 3,5%. По состоянию на 1 марта золотовалютные резервы Украины составили 28,86 миллиарда долларов. Отметим, что владельцем крупнейших золотовалютных резервов в мире 17-й раз подряд стал Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, в Банке России отметили 7 марта, что международные золотовалютные резервы России снизились по состоянию на 1 марта до 574,247 миллиарда долларов. По состоянию на 1 февраля этот показатель составлял 597,035 миллиарда. За месяц он сократился на 3,82%.