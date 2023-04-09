Донецк, 9 апреля, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Суд заочно арестовал офицера Главного управления разведки министерства обороны Украины Александра Гурко. Согласно постановлению суда, ему предъявлено обвинение в организации террористических актов на территории проведения СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 ч. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в заключении суда.

Отмечается, что офицер украинской разведки организовывал террористические акты вне пределов России в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее в Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали украинского диверсанта, готовящего подрыв крупной подстанции в Керчи. По предварительным данным, задержанный выполнял указание по наводке кураторов из Вооружённых сил Украины.