Марсель, Франция, 9 апреля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. В Марселе произошло частичное обрушение здания, которое находится по соседству с ранее обрушившимся домом. Об этом 9 апреля сообщает телеканал BFMTV.

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«Часть здания, расположенного по адресу улица Тиволи, дом 15, обрушилась несколько минут назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данных о пострадавших из числа сотрудников спасательных служб, которые находятся на месте завалов первого рухнувшего здания, не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 апреля в центре Марселя обрушился жилой дом После этого жители прилегающих зданий были срочно эвакуированы. Позднее стало известно, что в результате обрушения пострадали по меньшей мере пять человек. Все они были госпитализированы.