Москва, 9 апреля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день Киеву не хватает не военной техники, а личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ). Пополнить ряды армии для наступления Украина надеется за счёт мобилизации в странах Запада. Об этом сообщил экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Парадокс заключается в том, что на Украине сейчас в дефиците не танки, не пушки, а сами украинцы. Их нет уже практически. Они разбежались», ― пояснил в беседе с URA. RU отставной офицер.

По его словам, киевские власти готовят указ о мобилизации всех мужчин: «больных, хромых, всех, кто имеет отсрочки или какие отводы от службы в армии».

«Я думаю, что они сейчас рассчитывают на то, что им выдадут беглецов, которые осели в Польше, Европе, Англии, Франции. Я думаю, что они надеются на призыв резервистов из союзных стран, наемников», ― указал Матвийчук.

Разведчик добавил, что, по его информации, 20-тысячный корпус на помощь Украине готова послать Польша.

Матвийчук считает, что Украина действительно может пойти в наступление, однако у России достаточно сил и возможности, чтобы его остановить.

«Я всегда говорил и буду говорить, что они способны перейти в наступление. Дело в том, что шизофрения не лечится. Атака может произойти, а дальше ничего не будет, только катастрофа», — резюмировал полковник в отставке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский телеканал Fox News сообщил, что предстоящее контрнаступление Вооружённых сил Украины ознаменуется самой масштабной мобилизацией, превышающей осеннюю более чем в два раза. Военный аналитик и руководитель группы Института изучения войны Джордж Баррос добавил, что весной, в случае успешного наступления ВСУ, произойдут серьёзные изменения в месторасположении линии соприкосновения.