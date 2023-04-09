Москва, 9 апреля, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Главными причинами наступающего в данный момент мирового кризиса являются: продолжительный период бесплатных денег, накачивание ими экономик, пандемия коронавируса, торговые войны и геополитическое обострение. Такое мнение 9 апреля высказал экономист, экс-министр финансов России Михаил Задорнов, его слова приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Во-первых, беспрецедентный период нулевых процентных ставок, как в США, так и в Европе, то есть деньги по сути ничего не стоили больше десяти лет. Поэтому сложилась иллюзия, что ты можешь их занять под 1–2%, например, под венчурные проекты и рассчитывать, что за десять лет твои идеи окупятся», — сказал он, говоря о причинах накопления дисбалансов в мировой экономике.

Эксперт уточнил, что второй причиной для мирового кризиса стали программы количественного смягчения, которые проводили ЦБ Евросоюза и ФРС США, накачивавшие экономики ничем не обеспеченными деньгами.

Также Задорнов отметил, что третьей причиной кризиса стала пандемия, так как в этот период во многих странах для стимулирования спроса бизнесу и гражданам выплачивались денежные средства.

«Четвертое, это торговые войны и протекционизм — выстраивание барьеров, усложнение торговых отношений и прямой запрет на поставки ряда товаров между крупнейшими экономиками мира — США и Китаем», — указал эксперт.

Он пояснил, что в результате этого мир оказался в периоде, когда страны начали переходить от свободной торговли к закрытию национальных рынков.

При этом финансист добавил, что пятой причиной наступающего кризиса стали антироссийские санкции Запада, способствовавшие нарушению и изменению логистических цепочек, а также дисбалансу на мировом рынке энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в воскресенье Задорнов заявил, что на данный момент мировая экономика в первый раз с 2008 года находится в кризисе. Он уточнил, что глобального кризиса не было почти 15 лет и этот срок сам по себе накопил огромные дисбалансы.