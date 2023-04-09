Москва, 9 апреля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Удар российских ВКС поразил форпост украинских боевиков в Запорожской области, сообщает 9 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

ВКС атаковали запорожский форпост ВСУ в ночь на 9 апреля. Одна из бомб поразила скопление боевой техники украинских боевиков в районе прифронтового города Орехова, превращённого ВСУ в форпост.

Также серию ударов российская авиация нанесена по целям ВСУ в окрестностях оккупированного украинскими боевиками города Запорожье.

Удар умными бомбами ВКС РФ нанесли по украинским боевикам в Херсонской области. На этом направлении в ночь на 9 апреля российские военные ударили планирующей бомбой по складу боеприпасов ВСУ под Бериславом.