Пекин, 9 апреля, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика может усилить поддержку Москвы в случае ударов Вооружённых сил Украины вглубь территорий Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на документ ЦРУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин в Москве

«Нападение Украины на Москву с использованием предоставленного США и НАТО оружия даст Пекину возможность обвинить Вашингтон и Североатлантический альянс в агрессии и эскалации украинского конфликта», — говорится в тексте публикации.

Отмечается, что возможные удары ВСУ вглубь территорий России дадут Китаю потенциальное обоснование для вооружения российской армии и предоставления летального оружия и бронетехники.

В марте Соединённые Штаты Америки обвинили китайские компании в предоставлении Вооружённым силам России бронежилетов и комплектующих к беспилотным летательным аппаратам. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что решение КНР о поставках России летального вооружения приведёт к серьёзным последствиям.