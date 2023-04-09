Москва, 9 апреля, 2023, 09:48 — ИА Регнум. На данный момент мировая экономика в первый раз с 2008 года находится в кризисе. Такое мнение 9 апреля высказал экономист, экс-министр финансов России Михаил Задорнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мировая экономика

«Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно, хотя ещё в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но всё-таки он был позитивным», — приводит его слова РИА Новости.

Эксперт уточнил, что ситуация изменилась после падения нескольких банков в США и Евросоюзе в начале марта, когда, по его мнению, стало ясно, что целый ряд активов, включая такие, как «длинные» государственные бумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются.

Также Задорнов отметил, что кризис можно охарактеризовать устранением накопленных дисбалансов в структуре мировой или национальной экономики, после чего у активов появляются новые структура и стоимость и успокаиваются рынки капитала.

«Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Задорнов заявил, что для борьбы с инфляцией в России необходимо не печатать большее количество денег, не вводить административный контроль за ценами и не увеличивать дефицит бюджета более 2–3% ВВП. Последнее, по его мнению, на данный момент является очень важным.