Москва, 9 апреля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Советский и российский актёр и режиссёр Александр Негреба ушёл из жизни в возрасте 61 года в ночь на 7 апреля. Об этом 9 апреля сообщил портал «Ревизор».

Кадр из к/ф «Маленькая Вера». реж Василий Пичул. 1988г. СССР Актер Александр Негреба

По данным источников, Негреба скончался во сне, возможной причиной его смерти могло стать онкологическое заболевание.

Уточняется, что две недели назад умерла супруга актёра — актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба.

Негреба родился 28 апреля 1961 года в Харькове и окончил ГИТИС в 1982 году. Он работал в ТЮЗе Риги и московском театре «Малая драматическая труппа». В 1995 году стал членом Союза кинематографистов России. Актёр сыграл роли в немногим более десяти фильмах, и наибольшую известность ему принесла лента «Маленькая Вера» (1988), также работал как режиссёр.