Умер актёр из фильма «Маленькая Вера» Негреба
Актёр из фильма «Маленькая Вера» Негреба умер через две недели после смерти жены
Москва, 9 апреля, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Советский и российский актёр и режиссёр Александр Негреба ушёл из жизни в возрасте 61 года в ночь на 7 апреля. Об этом 9 апреля сообщил портал «Ревизор».
По данным источников, Негреба скончался во сне, возможной причиной его смерти могло стать онкологическое заболевание.
Уточняется, что две недели назад умерла супруга актёра — актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба.
Негреба родился 28 апреля 1961 года в Харькове и окончил ГИТИС в 1982 году. Он работал в ТЮЗе Риги и московском театре «Малая драматическая труппа». В 1995 году стал членом Союза кинематографистов России. Актёр сыграл роли в немногим более десяти фильмах, и наибольшую известность ему принесла лента «Маленькая Вера» (1988), также работал как режиссёр.