Десантник ВС РФ: боевики ВСУ часто бросают позиции и сдаются в плен
Российский десантник рассказал, как боевики ВСУ бегут с позиций и сдаются в плен
Москва, 9 апреля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Украинские боевики часто бросают позиции при наступлении российских войск. Об этом рассказал командир российских десантников с позывным Ястреб в интервью РЕН-ТВ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пленные нацисты
Рота, которой командует Ястреб, вела в ходе спецоперации штурм опорных пунктов ВСУ. Украинские боевики нередко бежали, кто-то сдавался в плен.
«Противник подготовлен, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции либо сдается», — сообщил Ястреб.
9 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о срыве российскими военным наступления ВСУ в Запорожской области. Пехоту украинских боевиков «накрыли» миномётчики.