Москва, 9 апреля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Украинские боевики часто бросают позиции при наступлении российских войск. Об этом рассказал командир российских десантников с позывным Ястреб в интервью РЕН-ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные нацисты

Рота, которой командует Ястреб, вела в ходе спецоперации штурм опорных пунктов ВСУ. Украинские боевики нередко бежали, кто-то сдавался в плен.

«Противник подготовлен, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп натиска не выдерживает и зачастую бросает позиции либо сдается», — сообщил Ястреб.

9 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о срыве российскими военным наступления ВСУ в Запорожской области. Пехоту украинских боевиков «накрыли» миномётчики.