Тайбэй, 9 апреля, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Приближение к Тайваню 58 самолетов Народно-освободительной армии (НОАК) Китая в ходе продолжающихся второй день в акватории около острова военных учений китайских военных зафиксировали тайваньские вооружённые силы. Об этом говорится в опубликованном 9 апреля заявления министерства обороны острова.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Уточняется, что приближение к Тайваню 58 китайских самолётов было зарегистрировано по состоянию на 12:00 (07:00 мск).

Также отмечается, что это были истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортный самолёт Y-20 и другие воздушные суда. При этом указывается, что 31 китайским самолётом была пересечена так называемая срединная линия Тайваньского пролива, в результате чего они попали в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Помимо того, по данным тайваньского минобороны, к острову также приближались девять кораблей НОАК.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И написал, что китайские военные в период с 8 по 10 апреля проведут манёвры в морских акваториях около острова Тайвань. Он отметил, что это будет сделано для предостережения тайваньских сепаратистов и внешних сил, которые их поддерживают.