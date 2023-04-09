Геническ, Херсонская область, 9 апреля, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Массированные удары с применением так называемых умных бомб по местам скопления живой силы и военной техники украинских войск в Херсонской области нанесли Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом 9 апреля сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Прямо сейчас российские Су-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад», — приводит источник сообщения военных ВСУ.

Уточняется, что взрывы были зафиксированы на территории Бериславского района на правом берегу Днепра, и добавляется, что российская авиация повторно выходит на пусковые рубежи.

Также указывается, что после прогремевших взрывов в пригороде Берислава пропало электричество.

Как передавало ИА REGNUM, ранее портал «Военное обозрение» сообщил, что подразделения Воздушно-комических сил ВС России в ночь на 9 апреля поразили планирующей бомбой склад боеприпасов ВСУ под Бериславом Херсонской области. Отмечается, что на складе в районе Берислава ВСУ в ходе подготовки к контрнаступлению накапливали различные боеприпасы, в том числе и ракеты для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.