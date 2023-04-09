Москва, 9 апреля, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Соединения ПВО сформированы в новых регионах РФ для прикрытия важных объектов зоны СВО, сообщили 9 апреля журналистам в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума

Представитель ведомства сообщил, что части и соединения ПВО ВКС РФ, созданные в новых российских регионах, вместе с воинскими частями войсковой противовоздушной обороны «успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО».

Главная задача этих подразделений — прикрывать от воздушного нападения противника объекты высшего звена государственного и военного управления, а также промышленности и энергетики, группировок ВС РФ и транспортных коммуникаций.

По данным российского военного ведомства, в ходе СВО армия применяет все современные и перспективные средства ПВО, хорошо себя показавшие. В ходе применения выяснилось, что их характеристики превышают заявленные производителем.

В Минобороны привели в пример зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитные ракетные системы С-400. То же самое можно сказать и о комплексах войсковой ПВО «Бук-М3» и С-300В4.

9 апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны». Его празднуют ежегодно во второе воскресенье апреля. О важной роли ПВО в обеспечении безопасности Белоруссии заявил президент республики Александр Лукашенко.