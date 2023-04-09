Берислав, Херсонская область, 9 апреля, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Подразделения Воздушно-комических сил ВС России в ночь на 9 апреля поразили планирующей бомбой склад боеприпасов Вооружённых сил Украины под Бериславом Херсонской области. Об этом в воскресенье сообщил портал «Военное обозрение».

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Отмечается, что на складе в районе Берислава ВСУ накапливали различные боеприпасы, в том числе и ракеты для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS производства США, в рамках подготовки к весеннему наступлению.

«Одного самолёто-вылета оказалось достаточно для того, что склад [ВСУ под Бериславом] со всем его содержимым оказался уничтожен», — говорится в тексте публикации.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга 8 апреля сообщил, что российские военные за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов в районах населённых пунктов Константиновка Донецком Народной Республики, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области.