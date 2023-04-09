Санкт-Петербург, 9 апреля, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Специалисты из США, которые в течение многих лет получали российские ракетные двигатели РД-180, не сумели определить состав сплава, из которых они делаются. Об этом 9 апреля заявил во время своей лекции в рамках «Городской недели физики» в Санкт-Петербурге глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Vitaly V. Kuzmin Ракетный двигатель РД-180

«До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180. Они их разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут. Учить надо физику не так, как они учат», — приводят его слова «Известия».

Глава Курчатовского института отметил, что сложности в сфере создания сплавов у ряда государств имеются не только в космической, но также и в авиационной отрасли. Он привёл в пример металлические детали для турбин истребителей, которые, чтобы самолёт не разрушился, должны быть рассчитаны на огромную нагрузку.

Также Ковальчук пояснил, что турбина самолёта состоит из множества металлических лопаток, которые испытывают высочайшие механические нагрузки, так как вращаются с огромной скоростью в раскаленном газе при температуре более 2 тысяч градусов.

«Если оторвётся одна лопатка, самолёт рухнет или развалится. Но [турбинная лопатка] крутится на протяжении многих тысяч часов, самолет летает помногу лет, а почему — потому что можно сделать сплав. Так вот мало кто может это сделать и сегодня», — добавил учёный.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта директор альянса United Launch Alliance (ULA), являющегося эксплуатантом российских ракетных двигателей РД-180, Тори Бруно обвинил Россию в нехватке на мировом рынке ракет в связи с её уходом. По его мнению, такой дефицит будет наблюдаться на протяжении около десяти лет.