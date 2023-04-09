Тель-Авив, Израиль, 9 апреля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Удары по военному комплексу четвертой дивизии армии Сирии нанесли истребители израильских ВВС после ракетного обстрела, который был произведён по Израилю с сирийской территории. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

«Некоторое время назад истребители нанесли дополнительные удары по целям на территории Сирии, в том числе по военному комплексу 4-й дивизии ВС Сирии, военным радиолокационным системам и артиллерийским постам, используемым ВС Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар израильской авиации был осуществлён по пусковым установкам, из которых ранее был произведён пуск ракет «в сторону израильской территории». Также израильские военные отметили, что считают власти Сирии ответственными за всё происходящее на сирийской территории и не позволят нарушать суверенитет Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 апреля стало известно, что сирийские системы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, запущенных с территории Израиля. До этого сообщалось, что несколько мощных взрывов прогремело в окрестностях сирийской столицы Дамаска.