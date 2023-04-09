Киев, 9 апреля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. На сегодняшний день золотовалютные резервы Украины превысили 30 миллиардов долларов США. Об этом 9 апреля заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала «Мы — Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают 30 миллиардов долларов», — сказал он.

По утверждению советника Зеленского, такой объём денежных средств является достаточным для покрытия пяти месяцев импорта страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля американское рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до уровня «CCC». Также у рейтинга «негативный» прогноз.