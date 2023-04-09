Вашингтон, 9 апреля, 2023, 08:38 — ИА Регнум. 33-летний новозеландский боец ММА и кикбоксёр Исраэль Адесанья в центральном поединке турнира UFC 287 одержал победу над бразильцем Алексом Перейрой и вернул себе титул чемпиона UFC в среднем весе.

Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Исраэль Адесанья

Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру во втором раунде. Таким образом, на данный момент в активе у 33-летнего Адесаньи 24 победы при двух поражениях, 35-летний бразилец потерпел первое поражение в рамках UFC.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 287, организованный Ultimate Fighting Championship, стартовал 8 апреля на арене Miami-Dade Arena в городе Майами (штат Флорида, США).

13 ноября 2022 года Алекс Перейра в пятираундовом поединке, в котором на кону стоял титул чемпиона UFC в среднем весе, победил нокаутом новозеландского бойца Исраэля Адесанью. Поединок проходил в Нью-Йорке (США).