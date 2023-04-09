Донецк, 9 апреля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. В настоящее время бойцы Росгвардии проводят зачистку освобождённых от киевских войск городов ДНР от остатков военных ВСУ и их техники. Об этом 9 апреля рассказал командир группы подразделения Росгвардии с позывным Ставр.

Евгений Биятов/РИА Новости Сотрудник Росгвардии в зоне СВО

«Мы находимся в Донецкой Народной Республике в одном из населённых пунктов, освобождённых от украинских националистов. Подразделениям Росгвардии поставлена задача на проведение специальных адресных мероприятий», — приводит его слова РИА Новости.

Росгвардеец уточнил, что во время проведения этих мероприятий было найдено два тайника, в которых обнаружили большое количеством снарядов, мин и оружия. Он подчеркнул, что все опасные находки необходимо уничтожить, так как при отступлении украинские войска могли их испортить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что наступление украинских войск на запорожском направлении было сорвано батальоном «Восток-Ахмат» Минобороны России. По его информации, в результате этого было уничтожено два танка и БМП ВСУ.