Никосия, 9 апреля, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Украинские беженцы, осевшие на Кипре, постоянно сталкиваются с заполонившими остров русскими туристами, а также с агрессивными поляками. Такой вывод сделал в своей статье 8 апреля журналист польского портала Onet Петр Кашувара, посетивший остров.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Постоянные жители Кипра, кажется, даже более позитивно относятся к русским, чем к украинцам», — указывает журналист. К такому заключению Кашувара пришёл по итогам поездки на Кипр и общения с местными жителями.

В частности, полька по имени Катажина пояснила, что русские обыкновенно оставляли значительно больше денег, чем другие туристы, поэтому жители Кипра очень недовольны тем, что их доходы упали. При этом поведение украинцев вызывает, по словам Катажины, возмущение как у местных жителей, так и у туристов.

«Каждое утро они кричат ​​из окна, что их беспокоит шум и они не могут уснуть. Они спасаются или приехали сюда отдохнуть?» — заявила Катажина.

По словам польки, беженцы не спешат устраиваться на работу, получая пособие от государства. При этом на Кипр приезжали совсем не те люди, которых можно назвать бедными.

«Есть и те, у кого здесь семьи или собственные дома, например, в Ларнаке. Они сдают эти дома туристам, живут в центрах помощи беженцам и в меру своих возможностей пользуются социальной помощью. Такие украинские бизнесмены», — указала Катажина.

При этом жители Кипра отмечают, что туристы из России — желанные гости на Кипре, они чувствуют здесь себя «исключительно хорошо». На Кипре можно услышать русскую речь практически в каждом магазине, меню и путеводители здесь дублируют на русском, работают русскоговорящие гиды. В то же время украинского гражданина могут просто не пустить в ресторан или другое общественное заведение или отказать в обслуживании.

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