Грозный, 9 апреля, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Наступление украинских войск на запорожском направлении было сорвано батальоном «Восток-Ахмат» Минобороны России. Об этом 9 апреля сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

Как отметил Кадыров, российские беспилотники под руководством заместителя командира — начальника штаба батальона Вахи Хамбулатова «хорошо поработали» и «мастерски выявляли» попытку наступления ВСУ, а затем в оперативном порядке осуществляли корректировку ударов миномётов.

«Миномётчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции», — пояснил глава региона.

Также Кадыров уточнил, что, по его информации, в результате этого батальоном было уничтожено два танка и БМП ВСУ, чёткие и слаженные действия подразделения не дали украинским войскам ни одного шанса на наступление.

«Итог этой операции — уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев», — отметил он, добавив, что ранее указанный батальон также пресекал попытки наступления киевских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Кадыров рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» вместе с военнослужащими 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ликвидировали крупную вражескую группу между населёнными пунктами Кременная и Белогоровка под Северодонецком в Луганской Народной Республике. Он уточнил, что в ходе операции были взяты пленные.