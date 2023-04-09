Марсель, Франция, 9 апреля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. В результате обрушения жилого дома во французском городе Марселе пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил мэр города Бенуа Пайян в эфире телеканала BFM.

Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press Скорая помощь

«Пять человек госпитализированы в состоянии, требующем срочного оказания медицинской помощи», — заявил мэр. По его словам, до настоящего времени не представляется возможным начать спасательные работы из-за продолжающегося пожара.

Инцидент произошёл в ночь на 9 апреля в 00:40 по местному времени на улице Тиволи, 17. По предварительной версии, обрушения спровоцировал взрыв, причина которого на данный момент не установлена.

Как уточнил глава Марселя, при обрушении здания частично пострадали соседние дома под номерами 15 и 19. Жители прилегающих зданий были успешно эвакуированы. По словам Бенуа Пайяна, на месте инцидента бушует пожар, препятствующий оперативной работе полиции.