Магадан, 9 апреля, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение о метелях и сильном ветре на побережье в Магаданской области было разослано спасателями, сообщает 8 апреля региональный Пожарно-спасательный центр.

mpsc.ru Метель

«9 апреля 2023 года существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском муниципальных округах, связанной с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, переметов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций (в т. ч. рекламных щитов, кровельных покрытий), а также обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей. Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря», — говорится в сообщении.

В указанных районах ожидается северо-восточный ветер 15–20 м/с с низовой метелью.

Спасатели призвали население проявлять внимание и соблюдать осторожность.

Как сообщалось ранее, в течение ближайших дней на территории Забайкальского края ожидаются сильный снег и ветер скоростью до 30 м/с. В связи с этим жителям региона рекомендуется сохранять осторожность и бдительностьи во время совершения ими дальних поездок.